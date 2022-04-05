По информации AZAL, в ходе встречи Аскеров и Развозов обменялись мнениями о возможностях увеличения количества прямых рейсов между двумя странами в связи с высоким спросом.
"По итогам встречи принято решение, что в рамках летнего расписания AZAL увеличит число рейсов в Тель-Авив до 5 в неделю (в настоящее время 2 раза в неделю). Также на встрече была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с целью укрепления успешного партнерства в сфере гражданской авиации", — говорится в информации.
Глава AZAL также сообщил, что израильским авиакомпаниям Israir Airlines и Arkia также выдано разрешение на выполнение регулярных рейсов в Баку.
Развозов, в свою очередь, отметил, что увеличение числа рейсов послужит дальнейшему укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем, а также расширению туристических связей. Он отметил наличие взаимного интереса в восстановлении прежнего объема авиаперевозок между странами.