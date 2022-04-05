"Президент AZAL Джахангир Аскеров во вторник провел встречу с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе, в сфере гражданской авиации и туризма", — говорится в сообщении общества.

По информации AZAL, в ходе встречи Аскеров и Развозов обменялись мнениями о возможностях увеличения количества прямых рейсов между двумя странами в связи с высоким спросом.

"По итогам встречи принято решение, что в рамках летнего расписания AZAL увеличит число рейсов в Тель-Авив до 5 в неделю (в настоящее время 2 раза в неделю). Также на встрече была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с целью укрепления успешного партнерства в сфере гражданской авиации", — говорится в информации.

Глава AZAL также сообщил, что израильским авиакомпаниям Israir Airlines и Arkia также выдано разрешение на выполнение регулярных рейсов в Баку.

Развозов, в свою очередь, отметил, что увеличение числа рейсов послужит дальнейшему укреплению отношений между Азербайджаном и Израилем, а также расширению туристических связей. Он отметил наличие взаимного интереса в восстановлении прежнего объема авиаперевозок между странами.