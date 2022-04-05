"У нас сегодня работает в пассажирском сегменте 1188 самолетов. Это достаточно много. Для выполнения цифры в 100 млн человек нам надо, по нашим оценкам, примерно 670 самолетов. Этого нам вполне достаточно, чтобы выполнить план, который мы себе установили", — сказал Савельев.

По его словам, после введения санкций в российском реестре было перерегистрировано около 900 самолетов.

"Оставить страну без самолетов — нереалистично, нас просто вгоняют в тупик. Сейчас многие вопросы обсуждаем и пытаемся найти решения с лизингодателями, с владельцами, каким образом нам рассчитываться. Потому что наши авиакомпании в состоянии им платить, но все заблокировано, и просто мы даже не понимаем, как в этой ситуации себя вести. Самолеты мы оставили у себя — это очень важно", — сказал Савельев.

В ходе заседания он подтвердил ранее озвученные в конце марта прогнозы пассажиропотока российских авиакомпаний на 2022 год: 90 млн пассажиров внутри страны, еще 10 млн человек — за рубеж.