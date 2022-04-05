"Мы считаем, даже в этих условиях мы можем взять на себя обязательства перевезти 90 млн внутри России — в прошлом году было 87,5 млн. Внешний рынок сузился, а люди все равно хотят летать, поэтому мы предполагаем, что люди полетят более интенсивно", — сказал Савельев.

"Второе — 10 млн мы все-таки ставим прогноз на внешние страны. Несмотря ни на что, у нас есть 9 стран, куда сегодня может летать российская техника", — добавил глава Минтранса.

Прогноз пассажиропотока российских авиакомпаний в 90-100 млн человек в 2022 году Савельев также озвучивал 22 марта на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Наша оценка предварительная — миллионов 90 мы перевезем", — говорил он, отмечая, что пассажиропоток в 100 млн человек будет возможен, если такие страны, как Турция и Египет, продолжат принимать российских туристов.

Еще в начале февраля в Минтрансе прогнозировали, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году превзойдет результат допандемийного 2019 года, когда было перевезено 128 млн человек. В 2020 году на фоне мирового COVID-кризиса показатель рухнул на 46%, составив 69 млн человек. В 2021 году было перевезено более 111 млн пассажиров.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.