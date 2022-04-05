"Эстония также решила объявить персона нон грата и выслать из страны 14 консульских сотрудников, семеро из которых имеют дипломатический статус", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Вице-канцлер МИД Мярт Вольмер (Mart Volmer) подчеркнул при передаче ноты, что указанные лица должны покинуть Эстонию до 30 апреля.

Вольмер заявил, что в нынешней ситуации нельзя говорить о нормальном возобновлении отношений, "особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе свои международные обязательства".

Вольмер также заявил, что действия России на Украине неприемлемы, "Россия должна вывести свои войска с Украины и понести ответственность за ущерб, причиненный войной".