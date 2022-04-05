«Туроператоры, как и туристы, не ожидали окончания программы. Люди уже привыкли к тому, что акция идет какое-то продолжительное время. После объявления о досрочном прекращении, количество бронирований возросло. Туристы, которые еще думали или выбирали варианты, теперь хотят успеть оплатить и получить кэшбэк», — рассказала она.

По словам туроператоров, Ростуризм удачно выбрал как даты проведения акции, так и период для реализации туров: программа позволила охватить майские праздники и весь июнь. Кроме того, в компаниях отмечают значительный рост глубины бронирования туров благодаря кешбэку.

«Продажи круизов с кешбэком от этапа к этапу росли в среднем на 25-30%, однако распродажа с 15 марта увеличила долю путешествий с кешбэком до 40%. Особенно популярны круизы выходного дня во всех регионах, маршруты в Карелию из Петербурга, круизы с посещением Валаама, а также между Москвой и Петербургом», — сообщили в РСТ.

Туристы активно покупают туры с кешбэком по всей России – Москва, южные курорты, Золотое кольцо, Северный Кавказ, Карелия, Байкал, Алтай.

По словам Тюриной, опытные туристы стараются за счет возврата 20% средств повысить класс каюты в круизе, кто-то использует эти средства для приобретения дополнительной экскурсии.

Ростуризм 2 апреля объявил о досрочном завершении текущего этапа продаж туров по России с кешбэком 9 апреля из-за высокого спроса. Очередное окно продаж на осенне-зимний период состоится, как и планировалось, о его сроках ведомство обещало уведомить позднее.