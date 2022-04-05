"Поезд N195/196 сообщением Москва — Симферополь дополнительно назначен на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля отправлением из Симферополя и 11, 12, 13 апреля отправлением из Москвы. О назначении на другие даты будет объявлено дополнительно. Продажи билетов будут открыты в ближайшее время", — отмечает АО.

Состав отправляется из Симферополя в 20:00 мск, прибывает в Москву — через день, в 04:00 мск. Отправление из столицы России — в 14:50 мск, прибытие в столицу Крыма — на следующий день, в 20:10 мск.

Как сообщалось, ГСЭ назначил доппоезд с 25 февраля, несколько раз продлевал его курсирование (на фоне данных Росавиации о запрете гражданских полетов в/из Крыма).

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Росавиация 30 марта в шестой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, теперь — до 7 апреля. Полеты, таким образом, по-прежнему не осуществляются в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.