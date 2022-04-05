"Доступность отдыха в Калининграде и на побережье Балтики в этом сезоне для отечественного туриста не изменилась. Как и прежде, к нам летают самолеты и ходят пассажирские поезда. Время в полете из Москвы и Санкт-Петербурга изменилось не намного, при том что цена на билеты осталась прежней. Но зато количество рейсов увеличилось. Из Москвы самолеты уже летают до 12 раз в день, из Санкт-Петербурга — до 9 бортов. Летом этих рейсов будет больше", — сказал Ермак.

По его словам, заметно расширяется и география городов России, которые постепенно связываются авиарейсами с Калининградом. Это Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Петрозаводск, Самара, Уфа, Челябинск и другие.

"Для тех туристов, кто не любит летать самолетами и у кого имеется заграничный паспорт, есть старая альтернатива в виде пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. Первый совершает рейсы в регион ежедневно, второй — три раза в неделю. Но сегодня мы предполагаем, что к нам в область поток туристов по железной дороге не превышает 10%. Хотя в 2016 году эта пропорция была иной — 48% прилетали самолетами, 38% — поездами", — добавил Ермак.

Министр отметил, что сегодня туристический сектор региона в основном беспокоит некая неосведомлённость россиян о ситуации вокруг Калининградской области, окруженной странами Евросоюза. Некоторым жителям основной России кажется, что янтарный край стал настоящим островом, на который и добраться непросто, и опасно там находится.

"Это явные заблуждения, которые мы советуем туристическим фирмам, отелям и гостиницам разъяснять и выправлять. Для этого они должны более активно развивать и продвигать свои сайты, тем более что явные лидеры рекламы мест размещения, как тот же Букинг, ушли с российского рынка. А о том, что область, как и прежде, интересна отечественному туристу, говорит тот факт, что сегодня нет массового отказа от бронирования на те же майские праздники", — сказал Ермак.

Он выразил уверенность, что "если в последующее время не будут вводиться новые ограничения в вопросах коронавируса, не последует обострения в международной политике, то туристический поток в Калининградскую область по итогам года может превысить 2 млн человек".

"Именно к такому количеству госте мы и готовим инфраструктуру гостеприимства", — заключил собеседник агентства.

Как сообщалось, по итогам 2021 года в Калининградской области побывало чуть более 1,9 млн туристов.