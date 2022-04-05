Лагпункт 501-й стройки N76 у разъезда "Глухариный" расположен в 217 километрах от Салехарда и в 134 километрах от Надыма. Площадка ограничена с юга железнодорожной линией, с запада и севера — рекой Лимбя-Яха.

"Вблизи разъезда "Глухариный" хорошо сохранились вышка, бараки, колючая проволока, но их нужно поддерживать в надлежащем состоянии. Мы планируем провести туда островок цивилизации: сделать освещение, парковку, обеспечить охрану объекта", — цитирует пресс-служба губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Процесс создания музейного филиала рассчитан на 2022-2024 годы. Уже в ближайшие месяцы экспертам предстоит разработать концепцию будущей экспозиции.

В сообщении уточняется, что летом на место отправятся строительные бригады и волонтеры, чтобы очистить территорию от мусора, отремонтировать и восстановить входные ворота, две сторожевые вышки, ограждения и доски указателей. В план по благоустройству также входят строительство площадки для отдыха и возведение подъездной дороги в 700 метров.

501-ая стройка — железная дорогая Чум — Салехард — Игарка, которую строили заключенные в 1947-1953 гг. На сооружении дороги работало до 80 тыс. человек. В марте 1953 года правительство СССР приняло решение о приостановке строительства и консервации железной дороги. Построенные участки оказались заброшенными. До начала 1990-х годов участок дороги Салехард-Надым использовалась связистами для обслуживания линии связи Салехард — Надым, пока линия связи не была упразднена.