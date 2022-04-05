"Вход на территорию музея-заповедника будет ограничен для частных посетителей и несогласованных заранее туристических фирм", — говорится в сообщении.

Посетить парк в этот период можно будет только в составе организованной группы не более 25 человек, которую будет сопровождать сотрудник музея-заповедника. При этом продолжительность пребывания гостей на территории Монрепо составит не более 1,5 часа.

Пресс-служба музея-заповедника "Гатчина" на своей странице во вконтакте сообщает, что Гатчинский парк и парк "Сильвия" закрыты на просушку с 4 по 29 апреля.

На весеннюю просушку ежегодно закрывается большая часть парков Петербурга и Ленинградской области. Сады, парки и скверы Петербурга начали закрывать на просушку в конце марта. Так, уже полностью закрыты Никольский, Юсуповский, Румянцевский, Овсянниковский сады, сад Сан-Галли и другие.

Всего планируется временно ограничить вход в 104 сада и сквера в Петербурге.

Просушка необходима, чтобы газоны, грунтовые и набивные дорожки восстановились после обильных снегопадов и таяния снега.