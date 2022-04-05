Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", эти показатели являются рекордными для крымского авиаузла, начиная с 2015 года.

Выручка компании, согласно отчету по РСБУ, выросла более чем в 1,5 раза, до 9,72 млрд рублей. Пояснений к отчету нет.

Как сообщалось ранее, в прошлом году крымский аэропорт работал в условиях максимального трафика за все время существования авиаузла в Симферополе, включая советский период: пассажиропоток вырос в 1,5 раза к 2020 году, до 6,83 млн человек.

Себестоимость продаж, говорится в информации на сайте ГИР.БО, увеличилась за отчетный период на 16,1%, до 3,59 млрд рублей, валовая прибыль выросла почти в 1,9 раза, до 6,13 млрд рублей, прибыль от продаж — почти вдвое, до 5,58 млрд рублей.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Аэропорт в настоящее время обслуживает только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

Запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной России, в том числе в крымский авиаузел, действует по решению Росавиации с 24 февраля 2022 года (с начала РФ специальной военной операции на Украине).