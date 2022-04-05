«Старт чартерной программы из Москвы в Петрозаводск изначально был запланирован на 30 июня. Но после начала продаж туров в начале марта, направление сразу попало в топ наиболее популярных. Поэтому полеты решено было начать на две недели раньше – 16 июня. Более ранний старт чартерной программы дает возможность туристам сэкономить благодаря акции туристического кешбэка. Чтобы получить скидку в размере 20%, необходимо забронировать и оплатить тур до 8 апреля включительно», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что это уже вторая чартерная программа туроператора в Карелию, первая цепочка рейсов была запущена на новогодние каникулы, рейсы выполнялись с высокой загрузкой.

«Рейсы из Москвы в Петрозаводск будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям самолетами авиакомпании «Ямал» из столичного аэропорта Домодедово. Норма бесплатного провоза багажа — 10 кг, ручная кладь 5 кг. Программа запланирована до конца августа. Стоимость туров с чартерным перелетом стартует от 14,9 тыс. рублей на человека при размещении в двухместном номере. Туры предлагаются продолжительностью 3, 4 и 7 ночей, программы включают размещение в отелях 2-4*, а также на загородных базах отдыха», — сообщили в компании.

Как отметили в пресс-службе FUN&SUN, в Карелию стоит отправляться любителям нетронутой природой и активного отдыха. «Белые ночи — «изюминка» республики, они продолжаются здесь почти до конца июля и позволяют туристам максимально полно использовать время путешествия. Также регион славится национальными парками с уникальной природой и захватывающими дух видами, водными экскурсиями по Ладоге и Онеге, прогулками к водопадам, в том числе знаменитому Кивачу. В базовый турпакет включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия в природный заповедник «Кивач» и к одноимённому водопаду, на старейший российский курорт Марциальные воды с дегустацией лечебной воды, а также мастер-классы по изготовлению оберегов и карельских пирогов «Калитка» — рассказали там.

За дополнительную плату туристы могут заказать водную прогулку по Онежскому озеру с пикником и дегустацией карельских настоек, экскурсии на остров Кижи, в горный парк «Рускеала», посетить город Сортавала. В рамках тура «Вся Карелия» на 7 ночей туроператор предлагает отправиться на Соловки и к Онежским петроглифам. Стоимость самой продолжительной программы — 21,6 тыс. рублей при двухместном размещении.

У поклонников активного отдыха также есть возможность заказать дополнительные опции, например, сплав на рафтах по реке Шуя включая пикник с дегустацией национальных напитков.