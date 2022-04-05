«В условиях санкционного давления обеспечить устойчивую работу отрасли может разворот в сторону внутреннего туризма и переориентация компаний на внутрироссийские направления. В работу взяты предложения, внесенные генеральным директором туроператора FUN&SUN (бывший TUI Россия) Тарасом Демурой на открытой встрече зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко с представителями отрасли. Туроператор подтверждает готовность наращивать объемы продаж туров по России, в том числе предлагать их для перебронирования туристам, чьи поездки за рубеж не состоялись из-за введенных ограничений», — сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Как отметили в Ростуризме, механизм финансового стимулирования туроператоров по замене заграничных туров на внутрироссийские направления может стать дополнительной мерой к предложению турбизнеса об отсрочке до 31 декабря 2023 года исполнения обязательств туроператоров по несостоявшимся турам, забронированным до 1 марта 2022 года.

Также в проработку будет взято предложение по обнулению НДС для туроператоров.

Как считают в Ростуризме, принятие положительного решения по НДС будет мотивировать туроператоров создавать пакетные предложения «под ключ», а не «дробить» внутрироссийский турпродукт на отдельные услуги от разных поставщиков. Это будет способствовать повышению качества внутреннего турпродукта и ускорит внедрение международных стандартов обслуживания на рынке внутреннего туризма.

В ведомстве также добавили, что сделать путешествия по России доступными помогают чартерные программы, реализуемые благодаря субсидированию из федерального бюджета.