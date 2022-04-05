"Высокий сезон в Сочи в 2022 году начнется на месяц раньше, в мае, а максимальная курортная загрузка ожидается с 20 июля по 20 августа", — сообщила журналистам во вторник директор департамента курортов и туризма горадминистрации Светлана Батяйкина.

Она напомнила, что в марте постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева снят целый ряд ковидных ограничений, что значительно увеличит спрос на отдых в Сочи.

"Уже сегодня санатории забронированы на 80%. В программе туристического кэшбека участвуют более 130 сочинских отелей и здравниц. Во многих из них действует динамическое ценообразование, поэтому раннее бронирование позволяет гостям нашего города сэкономить на стоимости проживания", — отметила Батяйкина.

По ее словам, работы по подготовке к летнему сезону сейчас ведутся во всех 2,7 тыс. средствах размещения Сочи.

"В здравницах курорта проводятся ремонты, работы по благоустройству территорий, приобретается новое медицинское и косметологическое оборудование. Перечень услуг сочинских санаториев постоянно пополняется. Также в них продолжают действовать программы постковидной реабилитации", — сказала глава департамента.