«Туроператоры вновь начали запускать чартерные программы на курорты Египта. 2 апреля первый самолет авиакомпании Red Wings улетел в Шарм-эль-Шейх из Жуковского. Заказчиком рейсов выступила компания «Библио-Глобус». Пока планируется два вылета в неделю, а с 3 апреля — еще и три рейса в неделю в Хургаду. В тот же день полеты в Шарм-эль-Шейх из аэропорта Кавминвод запустили авиакомпания «Азимут» и оператор «И-Линь Туризм», пока в расписании два рейса в неделю. С 9 апреля перевозчик начнет летать также в Хургаду», — рассказала она.

По словам Тюриной, в турагентствах отмечают оживление интереса туристов несмотря на рост цен на 50-60%.

«С перелетами за рубеж сейчас много неопределенности, а тут появилась реальная возможность отправить людей на отдых в Египет. Рейсы востребованы, самолеты полные. Многие агентства не верили, что рейсы из Жуковского и Минвод взлетят, поэтому не продавали. Но в понедельник, после запуска первых чартеров, начался рост продаж. Пакет на двоих, включающий перелет, трансферы и отель 4* «ультра все включено», который в феврале стоил 50 тыс., сейчас продают за 80-90 тыс. рублей. Недельный тур на троих в Хургаду туристы бронировали в феврале за 200 тыс. рублей, сейчас он стоит 350 тыс. Часть соглашается на доплаты, часть оставляют деньги на депозитах до лучших времен», — рассказала представитель РСТ.

По ее словам, туристы начали активнее покупать экскурсии в дополнение к турам: например, посещение Каира из Шарм-эль-Шейха.

«Учитывая сложности с покупкой валюты, особенно в маленьких городах, им удобнее все оплатить в рублях заранее, чтобы на месте денег уже не тратить. Зато теперь комиссию с каждой проданной экскурсии получают не местные гиды, а российские турагенты», — подчеркнула Тюрина.