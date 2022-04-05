Компания сообщила, что планирует привлечь порядка 500 новых специалистов в области технологий и электронной коммерции. Остальные вакансии будут открыты в туристическом секторе: TUI намерена привлечь гидов, фитнес-тренеров, специалистов по уходу за детьми и развлечениям, а также сотрудников отелей и клубов на 100 туристических направлениях.

Первые из новых сотрудников TUI приступят к работе уже в текущем месяце, говорится в заявлении компании.

В конце марта TUI сообщала, что объем бронирований на лето текущего года составляет 80% от уровня 2019 года.

Акции TUI прибавляют в цене 1,3% на торгах в Лондоне во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 5,6%.