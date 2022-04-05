Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что владельцы летних веранд могут их не убирать в зимний период с 15 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года, если они расположены в городских парках, внешних поверхностях или дворовых территориях нежилых зданий, а также на земельных участках в частной собственности.

Возможность не проводить демонтаж летних веранд снизит финансовую нагрузку на заведения общепита и станет одной из мер поддержки отрасли, уточнили в пресс-службе.