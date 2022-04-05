"Мы считаем, что достаточно успешно прошел зимний сезон. К сожалению, не произошло у нас восстановление допандемийного потока. В целом мы прогнозируем, по нашей оценке, поток составит 365 тыс. туристов за сезон декабрь-март", — сказала Сливина.

Руководитель агентства уточнила "Интерфаксу", что в первом квартале допандемийного 2019 года турпоток в регион составил 382,4 тыс. человек, в январе-марте 2020 года (до начала пандемии — ИФ) — 406,8 тыс. человек, в первые три месяца 2021 года — 214,1 тыс. человек.

По словам Сливиной, на турпотоке в минувший зимний сезон, в частности, сказались действовавшие ограничения в связи с ситуацией с COVID-19, в их числе загрузка гостиниц на 50% от номерного фонда; они были сняты недавно, в середине марта.

Также в условиях международной обстановки было небольшое число отмен броней — в основном из южных территорий России, где временно приостановили авиасообщение.

"Иностранный поток присутствует в меньшей степени. В этом году, в первом квартале чуть более 4 тыс. туристов было из зарубежных стран", — добавила она, уточнив, что регион посетили граждане Германии, Франции, Монголии, Южной Кореи, Швейцарии и Китая.

Зампредседателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов добавил, что частично спад турпотока был отмечен в марте. Некоторые туристы, в частности, блогеры, отменили поездки из-за заснеженного байкальского льда, поскольку было сложнее сделать красивые кадры, найти чистый лед — "в этом году погода сделала Байкал не очень "фотогеничным".

Между тем ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", управляющее, в том числе, Прибайкальским национальным парком, в границы которого входит пользующийся большой популярностью у туристов байкальский остров Ольхон, зафиксировало рост турпотока в прошедший зимний сезон.

Как сообщила начальник отдела туризма учреждения Кристина Глотова, разрешения на посещение особо охраняемой природной территории оформили 38 тыс. туристов, что примерно на 4 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Турпоток в предстоящий летний сезон специалисты затрудняются прогнозировать. По информации Копылова, по сравнению с прошлым годом глубина бронирования на лето пока низкая — "люди выжидают, что будет дальше".

В целом, как отметила Сливина, в 2022 году планируется достигнуть допандемийного уровня турпотока 2019 года — 1,8 млн человек.