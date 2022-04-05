Она напомнила, что указом президента от 18 марта в России были установлены ограничения на расчетные операции по заключенным международным контрактам, а также на перечисление денежных средств в иностранные банковские и иные организации по различным основаниям.

«Введенные Центробанком ограничительные меры носят в сфере авиаперевозок привели к тому, что россияне, которые в период с 1 марта 2022 года решили отправиться в другие страны рейсами зарубежных авиакомпаний, практически не могут оформить авиабилеты. Из-за ухода платежных систем Visa и MasterCard российские граждане не могут забронировать билеты напрямую у перевозчиков. В этой ситуации основной поток запросов взяли на себя российские турагентства и центры бронирования. Но уполномоченные агенты выписывают авиабилеты через единую, систему взаиморасчетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), а она также предполагает необходимость производить взаиморасчеты за рубеж. Так что продажи и через эту систему сейчас сильно затруднены», — рассказала Тюрина.

По ее словам, цель инициативы РСТ – обеспечение бесперебойного бронирования и оформления авиабилетов, в том числе в открытые страны. «Снятие ограничений необходимо также для оформления возвратов по отмененным или перенесенным рейсам авиакомпаний. Важно также поддержать иностранные авиакомпании, которые в условиях санкций продолжают летать в Россию, но сталкиваются с трудностями», — подчеркнула Тюрина.

Она добавила, что из-за существующих ограничений Центробанка билеты на рейсы большинства авиакомпаний даже дружественных стран (например, Air Serbia) приходится оформлять не в России, а через партнерские агентства в третьих странах.

«Введенные ограничения приводят не только к нарушению нормального функционирования системы агентских продаж, но и – при нынешней волатильности рубля – к серьезным финансовым потерям авиакомпаний, что делает их работу в России коммерчески невыгодной. Продление запрета на переводы денежных средств за рубеж в авиационной отрасли может привести не только к полной блокировке продаж услуг иностранных авиакомпаний в России, но и к остановке продаж билетов отечественных перевозчиков через агентскую сеть за рубежом, так как они тоже активно используют системы взаиморасчетов IATA», — подчеркнула пресс-секретарь РСТ.