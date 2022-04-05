«Традиционно высокий курортный сезон в Краснодарском крае стартует в мае. Мы ожидаем увеличение туристического потока. Уже сейчас на летний период забронировано более 50% номерного фонда на Черноморском побережье и около 30% – на Азовском», — отметил он в своем Telegram-канале.

Как отметил Кондратьев, с 1 мая на протяжении всего летнего сезона будет работать штаб по обеспечению комфорта и безопасности отдыха на курортах.

«Наша главная задача, чтобы туристы не чувствовали разницу между отдыхом за границей и на наших курортах. Все, кто побывал у нас, должны захотеть вернуться обратно», — подчеркнул он.

Кондратьев пояснил, что для этого Краснодарский край ежегодно работает над расширением спектра предлагаемых услуг, развитием комплексного отдыха, в том числе по системе «все включено».