Как сообщает пресс-служба театра, фестиваль традиционно посвящают японской арфистке Йоко Нагаэ Ческине (1932-2015), меценату, многолетнему другу и партнеру Мариинского театра. На концерте в день открытия будет дирижировать Валерий Гергиев.

"Особенность нынешнего фестиваля — внимание к этническим инструментам и народной музыке: 2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России. Наряду с современной европейской арфой будут звучать родственные ей гитерн и тар, кельтская и романская арфы, колесная и скифская лиры, русские гусли, калмыцкая и алтайская ятхи", — говорится в сообщении.

8 апреля публика услышит калмыцкие и монгольские мелодии, музыку европейского средневековья, сонату Максима Березовского на гуслях и органе, произведения Элгара и Глазунова.

Внимание ценителей обращает на себя исполнение кантаты Леонарда Бернстайна "Чичестерские псалмы" с ветхозаветными текстами на иврите (1965). Начинается она с возгласа: "Воспрянь, псалтирь и гусли!"

В рамках фестиваля пройдет концерт-приношение Вере Дуловой, чье имя ассоциируют с отечественной школой игры на арфе. Камерную программу "Испанская и французская музыка для арфы" представят ученики московского профессора Эмилии Москвитиной. В дни фестиваля она и солистка мариинского оркестра Людмила Рохлина проведут мастер-классы для молодых исполнителей.

Юным слушателям адресован концерт "Арфа — детям" с ведущей Ольгой Пикколо. Арфистка Анна Макарова представит авторский проект — музыкальный спектакль "Сон смешного человека" по Достоевскому. Читать рассказ будет актер Санкт-Петербургского театра комедии им. Акимова Игорь Лепихин.

В финальном гала-концерте под названием "Песни Земли" можно будет услышать Вивальди на гуслях, Адажио из "Щелкунчика" и фантазии для арфы на оперные и эстрадные темы. Здесь же прозвучат фестивальные премьеры: Георгий Фёдоров написал новый концерт для арфы, а Савр Катаев — композицию "Аг Шавдал" по мотивам калмыцкого эпоса "Джангар".