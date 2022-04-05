"Приговор Советского районного суда Красноярска оставлен без изменения. (Директору турфирмы — ИФ) надлежит отбыть в исправительной колонии общего режима четыре года лишения свободы, а также выплатить потерпевшим ущерб", — говорится в сообщении.

Подсудимая осуждена за 39 хищений денежных средств клиентов на общую сумму более 5 млн рублей с февраля по август 2019 года.

По данным прокуратуры, клиенты турфирмы полностью или частично оплачивали стоимость туристических путевок. Однако руководитель турагентства деньги клиентов на счет туроператора не переводила, а присваивала себе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Отмечается, что вину в преступлении женщина признала частично и пообещала рассчитаться с потерпевшими. Но до вынесения приговора, находясь под подпиской о невыезде, этого так и не сделала.