Как сообщает пресс-служба музея, более 20 лет известный мастер работал над проектом, посвященным Петербургу Достоевского. Фотографии выполнены в сложных авторских техниках ручной печати по традиционной серебряной технологии.

"В фотографиях Дегтярева "отсылающий к канону городской графики образ "Петербурга Достоевского" связан, прежде всего, не с напыщенностью парадных видов, а со специфическим психологизмом, с резкими контрастами темноты и света: с глубоко пролегающими тенями, изгибами черных оград, точной геометрией плоскостей, речным простором, просветами дворов-колодцев", — говорится в сообщении.

Дегтярев родился в 1937 году и посвятил фотографии более 50 лет. Участник более трехсот городских, всероссийских и международных выставок, трижды лауреат всесоюзных выставок художественного творчества, обладатель бронзовых медалей на международных конкурсах в Испании, ГДР, Польше, Швеции.