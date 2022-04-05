"Сегодня популяция отошла от опасной черты, количество леопардов растет. Данные за 2021 год показывают увеличение численности леопардов, зафиксировано за прошлый год на территории (нацпарка — ИФ) 121 взрослый леопард и 14 котят. В 2020 отмечалось 110 взрослых особей", — сказал Бардюк во вторник на пресс-конференции во Владивостоке.

Нацпарк "Земля леопарда" был образован 5 апреля 2012 года, к тому времени оставалось всего около 35 особей этих краснокнижных хищников, а размер популяции сжался до юго-запада Приморья, сказал он.

Директор нацпарка отметил, что сохраняются положительные показатели соотношения самцов и самок. Исследования начала 2000-х вплоть до создания национального парка показывали это соотношение как один к одному, но теперь самок значительно больше, чем самцов. Эксперты отмечают, что это является одним из факторов будущего благополучия популяции.

Согласно новой стратегии сохранения дальневосточного леопарда в России, утвержденной Минприроды России в феврале 2022 года, определены ключевые меры, реализация которых должна увеличить популяцию до 150 особей и восстановить ее в пределах исторического ареала к 2030 году.

В нацпарке также увеличивается количество туристов, сказал Бардюк.

"Экологический туризм, хорошая статистика, если в 2016 году нацпарк посетили около 600 человек, то в 2021 — 21,5 тыс. посетителей. Это стало возможным за счет развития туристической инфраструктуры, которая развивается на сопредельных территориях", — сказал он.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".