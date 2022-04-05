Как сообщил "Интерфаксу" председатель Союза туриндустрии Мурманской области, учредитель и генеральный директор ООО "Визит Мурманск" Олег Теребенин, спрос на турпродукты может возникнуть ближе к майским каникулам и началу летнего сезона — после 10 июня, когда в регионе устанавливается теплая погода. "В мае будем ожидать школьные группы, их традиционно интересует экскурсионно-познавательный туризм", — отметил он.

Кроме того, весной туристов в Мурманскую область притягивает фотоохота на китов в Баренцевом море, отметила учредитель и генеральный директор ООО "Понаехали" Елена Лановая. "Еще недавно майские каникулы сложно было считать полноценным туристическим сезоном, но с появлением такого турпродукта как наблюдение за китами в прошлом году, ситуация изменилась", — сказала она.

По ее словам, летом 2021 года также отсутствовала значительная глубина брони, но непосредственно перед началом сезона все же туристы начали приобретать туры в Мурманскую область. "Сейчас, предполагаю, к нам поедут те, кто раньше летал на Камчатку и Алтай, туристы со средним и выше среднего чеком. Сейчас авиабилеты стали значительно дороже, а до нас добраться проще и быстрее", — сказала Лановая.

При этом туристские выставки и участие в них мурманских туроператоров помогают повысить интерес к отдыху в Заполярье, считает директор по развитию ООО "Хибины для вас" Сергей Панфилов.

"Глубина бронирования по сравнению с прошлым и предыдущими годами, конечно, уже не такая, меньше. Но есть предпосылки и высокие ожидания: мы наблюдаем интерес к активному летнему отдыху — туры на квадроциклах, джипах, сплавы, рыбалка, походы. Второй традиционной группой туристов станут те, кого интересует экскурсионно-познавательный отдых", — сказал Панфилов.

Опрошенные "Интерфаксом" туроператоры отмечают, что на зимнем турсезоне в Мурманской области негативно сказались политические события — последовали отказы от бронирования и турпоток снизился. В летний сезон они ожидают преимущественно российских путешественников.

При этом 2022 год объявлен в Мурманской области годом экотуризма, и это влияет на предложения туроператоров.

В комитете по туризму считают, что регион готов "к возможному наплыву туристов".

"Прошлый год показал высокий спрос на активный и познавательный туризм на Кольском полуострове летом. Нам есть чем удивить даже искушенных туристов. Благодаря искусственной системе оснежения туристы смогут насладиться удлиненным горнолыжным сезоном до конца мая-июня (горнолыжный сезон в Хибинах насчитывает около 200 дней и считается самым продолжительным в России — ИФ), отправиться на фотоохоту на китов, поучаствовать в интересных фестивалях. Кроме того, приближается полярный день — и это лишь малая часть поводов приехать в Мурманскую область", — рассказал "Интерфаксу" председатель комитета Александр Елисеев.

Он напомнил, что на федеральном уровне для объектов размещения был обнулен НДС и начал действовать очередной этап туристического кешбэка. В Мурманской области также действуют меры поддержки.

"На региональном уровне значительно увеличена субсидия на развитие придорожного сервиса для путешествующих на автомобилях туристов — с 800 тыс. рублей до 5 млн рублей на проект", — сказал Елисеев.

Как сообщалось, в 2021 году турпоток в Мурманской области составил 450 тыс. человек. Хибины приняли 245 тыс. туристов. Ежегодный турпоток в село Териберка на побережье Баренцева моря оценивается на уровне более 40 тыс. человек.