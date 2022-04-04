Ранее Airbus уже отложил увеличение выпуска A350 с пяти до шести в месяц с осени 2022 года на начало 2023 года. Теперь сроки могут быть передвинуты на конец 2023 года, сообщил источник.

Производители самолетов столкнулись со снижением спроса на крупные лайнеры из-за событий вокруг Украины, а антироссийские санкции не позволяют Airbus поставлять свои самолеты российским компаниям, включая "Аэрофлот". Кроме того, спор с Qatar Airways, одним из крупнейших заказчиков Airbus, относительно качества покраски самолетов ставит под вопрос дальнейшие поставки самолетов для этой авиакомпании.

По словам одного из источников, Airbus может вернуться к прежнему плану увеличения производства A350, если хотя бы одна из этих проблем разрешится.

Акции Airbus в понедельник подешевели на 0,8%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла почти на 10% и составляет 87,2 млрд евро.