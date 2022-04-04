На ней представлены православные реликвии ленинградцев, сохраненные в блокаду, документы, фотографии, церковные книги, листки с молитвами, переданные в музей в разные годы, форма для Пасхи, принадлежавшая Ольге Берггольц, а также материалы, связанные с историей православных храмов Ленинграда, которые не прекращали своей деятельности в условиях осажденного города.

Выставка посвящена истории десяти ленинградских православных храмов. Центральным элементом выставки будет рассказ о праздновании блокадной Пасхи 5 апреля 1942 года. Дата была знаменательной: в этот день отмечали 700-летие победы русских войск под предводительством князя Александра Невского на Чудском озере.

Посетители увидят уникальный молитвослов издания 1851 года, фотографии и документы из семейного архива, нательные кресты, медальоны, ладанки, фрагменты икон и складней, найденные на местах боев за Ленинград в ходе поисковых экспедиций, реликвии, иконы, ордена и другие материалы.

Также будет показана уникальная икона святого Александра Невского, переданная в музей в 2021 году.