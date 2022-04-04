Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным ведомства, в понедельник в 14:10 мск на 1735 км реки Волга вблизи Самары перевернулось судно на воздушной подушке, совершавшее рейс по маршруту "Рождествено-Самара". Спасатели вывезли на сушу 12 человек. Детей на борту не было.

В сообщении отмечает, что судно перевернулось "в результате опасной перевозки", и "была создана угроза безопасности для жизни и здоровья пассажиров".

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, изучают судовую документацию.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось о затоплении скоростного амфибийного судна "Нептун-11", который следовал по маршруту "Рождествено — Самара" на реке Волга. Он утонул в 300 метрах от берега.

На борту судна находились 12 человек, все они спасены, сообщали в ГУ МЧС по Самарской области и Центральном межрайонном следственном управлении СК на транспорте.

Между тем, по данным Приволжской транспортной прокуратуры, на судне находились 13 человек.