"По словам очевидцев, в акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате происшествия погибших и пострадавших нет, спасены все 12 человек, среди них детей нет.

Отмечается, что период после вскрытия реки Волга ото льда традиционно считается самым опасным для передвижения по воде и сложным с точки зрения обеспечения регулярных пассажирских перевозок по маршруту "Самара — Рождествено".

В настоящее время на место происшествия выехали представители ГУ МЧС по Самарской области, министерства транспорта Самарской области, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Информация о затоплении скоростного амфибийного судна "Нептун-11", которое следовало по маршруту "Рождествено — Самара" на реке Волга, поступила в МЧС в 15:07 (14:07 мск). Судно утонуло в 300 метрах от берега.