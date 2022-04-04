По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", прибыль аэропорта "Мурманск" в 2021 году стала рекордно высокой, начиная с 1998 года.

Выручка аэропорта выросла на 42,5%, достигнув 1,06 млрд рублей, себестоимость продаж — на 33,3%, до 731,33 млн рублей.

Дебиторская задолженность аэропорта за 2021 год снизилась на 3,3%, до 106,545 млн рублей, кредиторская, напротив, выросла в 2,7 раза, до 294,8 млн рублей.

Как сообщалось, по итогам 2021 года аэропорт "Мурманск" установил рекорд также и по пассажиропотоку — 1 млн 355,6 тыс. человек. В 2020 году показатель составлял 899,9 тыс. человек, в 2019 году — 1 млн 29,661 тыс. человек. Таким образом, по сравнению с 2020 годом пассажиропоток возрос на 50,6%, к "доковидному" 2019 году — на 31,6%.

В 2023 году аэропорт "Мурманск" планирует ввести в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 400 пассажиров в час (более 1 млн пассажиров в год). Суммы инвестиций, включая дополнительные соглашения, составляют 2,7 млрд рублей, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в июле 2021 года. Аэропорт "Мурманск" с проектом нового терминала получил статус резидента Арктической зоны РФ.

Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", Red Wings, Smartavia, S7.