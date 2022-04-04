"Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении штаба.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ с 9 апреля снимает коронавирусные ограничения на авиасообщение между РФ и рядом других стран. В список включены 52 страны.

Авиасообщение с Китаем было восстановлено с 14 марта.