"На берег вывезли 12 человек, судьба одного человека выясняется. На борту судна находилось 13 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи начали проверку по факту происшествия с судном на воздушной подушке.

По предварительной информации, днем 4 апреля на реке Волга вблизи Самары перевернулось судно на воздушной подушке "Нептун".

На место происшествия выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области, катер затонул.

"В 15:07 (14:07 мск) поступило сообщение о затоплении скоростного амфибийного судна "Нептун-11" (маршрут "Рождествено — Самара") на реке Волга. Затопление произошло в 300 метрах от берега", — говорится в сообщении.

Первоначально сообщалось со ссылкой на источник, что в результате происшествия пятеро человек спасены, шестеро числятся пропавшими.