Рейсы будут осуществляться из Нальчика в аэропорт Шереметьево на самолетах Boeing 737-800.

Международный аэропорт "Нальчик" входит в состав холдинга "Новапорт". Воздушная гавань имеет один пассажирский терминал и одну взлетно-посадочную полосу, может принимать более 15 типов самолетов и вертолеты всех типов.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Компания базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из воздушных судов Boeing-737 и 777, A330 и A321 и других.