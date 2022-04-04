«Цены на турпутевки вряд ли удастся сдержать. На иностранных направлениях рост был от 40 до 80%. Это связано не только с курсом валют, но и с логистикой, поскольку количество рейсов ограничено. Плюс все равно выросла стоимость топлива – это куда более важный фактор, чем волатильность», — сказала она.

По словам Костенко, внутренний туризм тоже будет дорожать. «Это связано с логистикой, с маржинальностью услуг: низкая загрузка в межсезонье, плюс проблема в гостиничном бизнесе связана с ценами на комплектующие. Они часто европейские, а если и завозились из Китая, то везлись через Европу, поскольку так были выстроены маршруты. Все: от шампуней до текстиля и туалетной бумаги в остром дефиците. Пока в гостиницах есть какие-то запасы, но если перевозки из Китая не наладятся в ближайшее время, то нужно будет срочно придумывать импортозамещение. Это тоже добавит стоимости отдыха», — пояснила депутат.