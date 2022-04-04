«У россиян есть серьезные ограничения в возможностях и выборе направлений для отдыха. При этом страны постепенно снимают антиковидные ограничения, а Франция и Италия уже готовы выдавать визы российским туристам. Но мы должны понимать, что сейчас поездки в страны Европы опасны. Во многих европейских странах большие украинские диаспоры, также есть поток беженцев. Периодически возникают ситуации, когда происходят столкновения», — рассказала она в понедельник.

Как отметила Костенко, почти все основные популярные туристические направления по-прежнему открыты для россиян, поэтому стоит отдавать предпочтение им. Речь идет о Турции, ОАЭ, Израиле, Шри-Ланке, Индии, Марокко и Катаре, из европейских открыта Сербия.

«Ну и, конечно, пришло время открывать для себя страны СНГ – Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Самарканд, Туркменистан, Киргизия и другие. Грузия тоже остается, они не планируют присоединяться к санкциям», — добавила Костенко.

Также она напомнила, что самым оптимальным вариантом может стать путешествие по России.