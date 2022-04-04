Как поясняют представители обеих общественных организаций, туроператорские компании, формирующие комплексный турпродукт и находящиеся на общей системе налогообложения, применяют тавку НДС в размере 20%, в то время как большинство услуг, входящих в состав турпродукта, либо освобождены от НДС, либо облагаются по пониженной ставке, либо их поставщики применяют упрощенную систему налогообложения (УСН).

Так, с 26 апреля будет на пять лет обнулен налог на добавленную стоимость для объектов размещения, соответствующая норма содержится в подписанном президентом законе об антикризисных налоговых мерах.

Не подлежат налогообложению НДС услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей на территории России, оформленные путевками или курсовками, а также услуги по страхованию, которые, в том числе, могут входить в состав турпакета, и услуги по реализации организациями в сфере культуры и искусства входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных и культурно-просветительных мероприятий.

Кроме того, нулевая ставка НДС применяется при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, если пункт отправления или назначения расположен на территории Крыма, Севастополя, Калининградской области, Дальневосточного федерального округа, либо при условии, что пункт отправления или назначения расположены вне территории Москвы и Московской области.

Льготное налогообложение по ставке 10% применяется также при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении.

«В результате такие туроператоры оказываются перед дилеммой: либо создавать неконкурентный по стоимости турпродукт, либо дробить его реализацию на отдельные услуги, а компанию, соответственно, на отдельные юридические лица, фактически осуществляя туроператорскую деятельность под видом турагентской, что противоречит ст. 4.1. Федерального Закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Другим вариантом решения может стать переход от туроператорской деятельности к реализации услуг посредством так называемых центров бронирования и различных агрегаторов», – говорится в письме РСТ.

Как подчеркивают в союзе, в результате льготы, предоставленные для предприятий транспорта и индустрии гостеприимства при формировании турпродукта на условиях общей системы налогообложения просто нивелируются и, как следствие, не снижают стоимость турпродукта для конечного потребителя. Это происходит не только при реализации комплексных пляжных и горнолыжных туров, но и экскурсионных программ, основанных на автобусной и железнодорожной перевозке, приключенческих, экологических туров, а также турпакетов, включающих субсидируемую чартерную пассажирскую перевозку.

В письме АТОР отмечается, что сохранение 20% НДС ставит организованный туризм в дискриминационные условия.

«Получается, что 20% НДС облагается тур, сформированный туроператором, включающий авиаперевозку, отель или санаторий. Но при этом входящие в этот тур услуги, реализуемые по отдельности, не подлежат обложению НДС. Таким образом, пакетные туры или оказываются дороже, чем приобретение по отдельности включенных них услуг, или же компании должны, по сути, работать в убыток», — говорится в документе.

В АТОР подчеркивают, что освобождение от уплаты НДС туроператоров станет эффективной антикризисной мерой, позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству российских граждан.

На встрече правительства с представителями туриндустрии 31 марта Чернышенко сообщил, что правительство рассмотрело возможность обнуления НДС для туроператоров, но пока отложило решение, чтобы рассмотреть эффективность этой меры. Он также попросил участвующие во встрече компании предоставить статистику по разнице в обложении НДС турпакетов по России и за рубеж.