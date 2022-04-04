"Я бы хотел вам рассказать о последних антикризисных мерах, это решения, которые принимаются на оперштабе. Прежде всего, скажу несколько слов о подписанном сегодня документе, который с нетерпением ждала, в том числе, отрасль авиаперевозок и, конечно же, наши граждане — с 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции "Единая Россия" перед отчетом правительства в Госдуме.

Авиасообщение, заметил он, возобновляется с 52 странами.

"Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны нашим российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие, а теперь мы возобновление авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства", — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что внутренний туризм также будет поддерживаться.

"В рамках национального проекта по туризму инвесторы, которые станут вкладывать в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств. Для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%", — напомнил глава правительства.

В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции уточнили, что принято решение о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с 52 государствами: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.