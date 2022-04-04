По данным Росавиации, пассажиропоток в январе-феврале 2021 года составил 281 тыс. 239 человек. Таким образом, рост составил 38%.

В феврале 2022 года пассажиропоток аэропорта составил 173 тыс. 376 человек, в 2021 году — 133 тыс. 870 человек (рост на 29,5%).

При этом в январе-феврале и феврале 2019 года пассажиропоток самарского аэропорта равнялся 364 тыс. 259 человек (рост на 6,6%) и 172 тыс. 693 человека (рост на 0,4%), соответственно.

Также сообщается, что в январе-феврале текущего года аэропорт обработал 353,26 тонны грузов против 326,68 тонны за аналогичный период 2021 года.