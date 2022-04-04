"Увеличение числа поездок пассажиров произошло не только в конце февраля — марте, когда были временно закрыты южные аэропорты России (в том числе и Севастополь), но и в январе и в начале — середине февраля 2022 года", — отметил представитель ГСЭ.

"Объективных причин увеличения пассажиропотока (кроме указанного закрытия аэропортов с 24 февраля) мы не видим, общее число поездов не изменилось. Люди стали больше ездить по стране. Так, и другие железнодорожные перевозчики фиксируют значительный рост пассажиропотока в январе этого года по сравнению с прошлым", — добавил он.

Росавиация 30 марта на фоне начатой РФ 24 февраля специальной военной операции на Украине в шестой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 7 апреля. Полеты, таким образом, по-прежнему, не осуществляются в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

ГСЭ с 25 февраля назначила дополнительный поезд "Таврия" N195/196 сообщением Симферополь-Москва.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.