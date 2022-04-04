Как сообщила пресс-служба предприятия, в том числе на внутренних линиях перевезено 643,2 тыс. человек (рост на 13,5%), на международных — 95,5 тыс. пассажиров (рост в 5,4 раза).

Увеличение пассажиропотока в компании связывают, в том числе, с открытием новых направлений, среди которых международные — в Дубай и Тель-Авив, а также внутренние — в Архангельск и Красноярск.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля полеты в ряд аэропортов на юге России были временно ограничены. Аэропорт Минвод вошел в число воздушных гаваней, которые продолжили работать в штатном режиме. Из него активно выполнялись вывозные рейсы для доставки туристов домой, в том числе базовой авиакомпанией "Азимут".

"Аэропорт, несмотря на свою небольшую относительно Ростова и Краснодара пропускную способность, теперь принимает рейсы за три города: работает в штатном режиме, все службы выполняют свои функции", — отмечала ранее директор аэропорта Ангелина Евдокимова.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.