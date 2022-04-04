"Посольство Нидерландов в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге не приостанавливали свою работу. В будущем таких планов также нет, так как Нидерланды остаются привержены поддержанию российско-нидерландских отношений", — сказал представитель посольства Заргун Раван, комментируя сообщения на эту тему, появившиеся в конце прошлой недели в ряде российских СМИ.
Сегодня в 14:38
В посольстве Нидерландов в РФ опровергают сообщения о прекращении работы дипмиссии
МОСКВА. 4 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Посольство Нидерландов в Москве и Генконсульство в Санкт-Петербурге не приостанавливали работы и не планируют этого делать, заявили в понедельник "Интерфаксу" в нидерландской дипмиссии.