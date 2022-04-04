««Аэрофлот» с 4 по 12 апреля проведет распродажу авиабилетов по российским направлениям. В период проведения акции средний размер скидки составит 30-35%», — говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

«В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Полёт необходимо совершить в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU», — уточняется в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что в случае снятия ограничений на полёты в южные города России в период проведения акции «Аэрофлот» будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам.

Одиннадцать аэропортов юга и центра России, в том числе курортов Анапа и Геленджик, закрыты с 24 марта, после начала спецоперации на Украине. Сейчас запрет на полеты продлен до 7 апреля.