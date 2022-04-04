Она напомнила, что из-за фактического закрытия международного авиасообщения российские курорты ожидают дополнительного наплыва туристов. Но ситуация может оказаться не такой радужной из-за проблем с перевозкой.

«Если брать курорты Краснодарского края, в выигрыше только Сочи. Аэропорты Анапы и Геленджика закрыты. На РЖД происходит рост цен и там ограничены объемы перевозки. Просаживаются Геленджик и Анапа, так как самый простой путь туда – самолетом. Добираться поездом 30 часов плюс стоимость купе равна стоимости полета на «Победе». Крым получается отрезан и непонятно, как там будет развиваться туристический сезон», — сказала Костенко.

«Недозагрузка уже сейчас планируется отраслью даже в Краснодарском крае. Крупные центры, такие как Геленджик и Анапа, уже сейчас понимают, что у них будет недозагрузка», — добавила она.

Одиннадцать аэропортов юга и центра России, в том числе курортов Анапа и Геленджик, закрыты с 24 марта, после начала спецоперации на Украине. Сейчас запрет на полеты продлен до 7 апреля.

Депутат подчеркнула, что туристической отрасли в этой ситуации необходимы дополнительные меру поддержки и в том числе расширение программы кешбэка на путешествия по России.

«Уже третий год реализуется эта программа и ее воспринимают позитивно как сами туристы, так и участники рынка. По моему опросу, среди тех мер, которые предложены сейчас, эту меру называют самой главной для поддержки отрасли. К сожалению, по сравнению с предыдущим годом было выделено меньше денег на кешбэк на 1,7 млрд. И я думаю, что правительству нужно подумать о том, чтобы увеличить эту сумму», — добавила она.

По словам Костенко, «понятна логика Ростуризма поддерживать курорты в низкий сезон, так как у нас высокий уровень сезонности, а в межсезонье курорты простаивают и пытаются заложить убытки в стоимость услуг в высокий сезон».

«Но с учетом текущей ситуации – я имею в виду проблемы с доставкой туристов, повышением стоимости доставки, ограничение возможности отдохнуть в том числе за рубежом – нужно подумать о том, чтобы кешбэк продлить и сделать основной мерой поддержки туротрасли в этом году», — подчеркнула она.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. 9 апреля досрочно завершается второй с начала года этап программы, запущенный Ростуризмом для поддержки отрасли в условиях экономического кризиса. Еще одно окно продаж запланировано на осень. Всего на текущий год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на год, продажи по программе завершаются.

В 2021 году объем выделенных на программу средств составил 6,7 млрд.