Как свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", это рекордный показатель прибыли аэропорта начиная с 2018 года (более ранние данные отсутствуют). Выручка аэропорта выросла вдвое, достигнув 731,9 млн рублей.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта в 2021 году превысил 1,04 млн человек и стал рекордным за всё время его работы (аэропорт был введен в эксплуатацию летом 2010 года, до 2018 года, пока аэропорт входил в "Базэл Аэро", пассажиропоток не превышал 304 тыс. человек в год — ИФ). В сравнении с "доковидным" 2019 годом показатель вырос втрое, в сравнении с 2020 годом — увеличился в 2,2 раза. В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров вошли авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "ЮТэйр". Самыми востребованными направлениями полетов у пассажиров аэропорта стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.

Дебиторская задолженность за 2021 год снизилась с 3,32 млрд рублей до 266,49 млн рублей, кредиторская, наоборот, выросла с 19,65 млн рублей до 69,79 млн рублей.

В конце прошлого года "Аэропорт Геленджик" завершил строительство нового аэровокзального комплекса. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Площадь терминала — порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность — 890 пассажиров в час (пропускная способность действующего терминала — 400 пассажиров в час). В ближайшие годы в его развитие планируется доинвестировать 2 млрд рублей.

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

По данным ЕГРЮЛ, крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" с долей 49,5% в уставном капитале является банк ВТБ. Таймуразу Боллоеву принадлежит 44,5%, еще 5% у банка "Россия".