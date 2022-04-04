Речь идет о системе бронирования Leonardo, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации. Система создана в двух вариантах — основном (для постепенного планового перехода авиакомпаний) и резервном (для экстренного подключения и обеспечения стабильной работы отрасли в случае эксцессов), отметили в "Ростехе". Резервная система готова к режиму экстренного перехода в течение суток, при этом "все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации пассажиров в аэропортах будут доступны бесшовно".

"В настоящий момент проведены тесты системы с участием крупнейших перевозчиков, чтобы отработать необходимые организационно-технологические мероприятия и подготовить персонал авиакомпаний", — заявили в госкорпорации.

Переход авиакомпаний на отечественное ПО "призван обеспечить достаточный уровень устойчивости систем бронирования и защиты данных", заявил замгендиректора "Ростеха" Александр Назаров, которого цитирует пресс-служба. "Разговор об этом идет несколько лет, но только сейчас многие участники рынка начинают понимать всю серьезность проблемы. Использование зарубежных систем является небезопасным. Это может привести к утечкам чувствительной информации, сбоям и коллапсу отрасли пассажирских авиаперевозок", — сказал Назаров.

Тарифы Leonardo ниже импортных аналогов, также отметили в "Ростехе".

По данным госкорпорации, сейчас Leonardo пользуются более 50 авиакомпаний с суммарным объемом перевозок свыше 40 млн пассажиров в год. Среди них — Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса".

В конце марта источник "Интерфакса" сообщал, что крупнейшие российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии", до июня 2022 года могут заключить договоры с отечественными провайдерами систем бронирования билетов. Для определения провайдера перевозчики до мая должны провести закупочные процедуры. Выбранные подрядчики, как ожидается, подготовят план по переходу авиакомпаний на отечественные системы бронирования до 30 октября 2022 года.

В настоящее время крупнейшие игроки рынка пользуются услугами в основном иностранных провайдеров: американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".

После введения западных санкций Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом". Как отмечал ранее "Коммерсантъ", к критическим последствиям это не привело: перевозчик потерял лишь один из многих каналов продажи билетов — гораздо большую угрозу представляет отключение инвенторных систем, где хранятся все данные о работе авиакомпании.

В России есть две системы бронирования — Leonardo и "Онлайн резервейшн систем" (ОРС, им пользуется "Азимут").