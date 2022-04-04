"Первое в этом году появление медведя, вышедшего из берлоги, зафиксировано в Прибайкальском национальном парке в минувшие выходные. Зимний сон косолапых хищников продолжался около 200 дней", — говорится в сообщении.

По словам научного сотрудника "Заповедного Прибайкалья" Татьяны Десятовой, зверь был встречен в Еланцинском лесничестве, где его менее всего его ожидали. Обычно первые медведи пробуждаются в конце марта в районе Круго-Байкальской железной дороги.

"Туристы, находясь на льду Байкала в районе залива Бирхин, заметили зверя на береговой каменистой полосе. Услышав людей, косолапый поспешил ретироваться с открытого пространства в ближайшие заросли, продемонстрировав самое правильное и "здоровое" поведение дикого зверя — избегание человека", — приводятся в сообщении слова Десятовой.

Посетителей нацпарка просят не оставлять на стоянках пищевые отходы и мусор, чтобы не привлекать хищника к местам присутствия человека; избегать ночевок в палатках; на участках с ограниченной видимостью обозначать себя звуком (голосом, звоном незакрепленного снаряжения и т.п.), чтобы не застать медведя врасплох и не спровоцировать нападение.

Как сообщалось, Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал на территории Иркутской области. Является естественной средой обитания бурого медведя. По данным "Заповедного Прибайкалья", здесь насчитывается около 50 особей.