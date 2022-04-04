«Иностранные туристы устремились в Таиланд после отмены ПЦР-тестов для въезда в страну. Международные прибытия в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке почти удвоились в выходные, выросло и число рейсов. Число прибывающих туристов достигло 12 тыс. человек в день», — пишет издание.

С 1 апреля Таиланд отменил для въезжающих иностранных туристов требование о ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за 72 часа до посадки в самолет. Тестирование по прибытии при этом сохраняется, как и требование о бронировании отелей из списка SHA+.

«Кроме того, сокращено время ожидания результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту прибытия. Теперь его результаты доступны в течение четырех часов. Это позволяет туристам уменьшить время пребывания в карантинном отеле и не оставаться там на ночь. Для путешественников, въезжающих по схеме Sandbox, время обязательного пребывания в отелях SHA+ сокращено с семи до пяти дней», — пишет издание.

Карантин для непривитых путешественников также сокращен с 10 до 5 дней.

Правила въезда были смягчены накануне празднования тайского Нового года, буддийского праздника Сонгкрана, который в этом году будет проходить с 13 по 15 апреля.

Въехать в Таиланд можно по двум программам – Test&Go и Sandbox. Первый вариант позволяет бронировать отель из списка SHA+ на одну ночь и после получения отрицательного результата теста путешествовать во всей стране. Второй предполагает бронирование отеля на 5 дней. Турист не может покидать территорию провинции, в которую въехал. По Test&Go можно въезжать с прививкой вакцинами, одобренными ВОЗ, и "Спутник V". По Sandbox – еще и с прививкой "Спутник Лайт".

Для въезда в страну туристам нужно получить разрешение на въезд Thai Pass, которое оформляется самостоятельно на сайте tp.consular.go.th либо через туроператоров. Для этого необходим сертификат о вакцинации на английском языке с QR-кодом, подтверждение брони отеля и трансфера из аэропорта из списка SHA+, подтверждение оплаты ПЦР-теста по прибытии, страховой полис с покрытием $20 тыс.

На пятый день пребывания в Таиланде, независимо от программы, туристам необходимо сдать быстрый тест на антиген. Его можно купить самостоятельно в аптеке (стоимость – 80-100 бат).

С 1 января по 15 марта в Таиланде отдохнули более 45 тыс. российских туристов.