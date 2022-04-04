Как пояснили в компании, в период пандемии офис был закрыт для публики, сотрудники офиса работали удалённо и обрабатывали запросы клиентов только по телефону и электронной почте.

В пресс-службе напомнили, что Gulf Air продолжает выполнять рейсы в/из России три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам в столицу Бахрейна Манаму. Со стыковками российские туристы могут отправиться в страны Ближнего Востока, Европу, Африку, Юго-Восточную Азию и в страны Индийского субконтинента. Кроме того, летом Gulf Air запустит рейсы в Манчестер, Ниццу, Милан, Санторини.

В феврале 2022 года Бахрейн снял все ковидные ограничения для путешественников: ПЦР-тест не нужен, карантин для непривитых отменен. Антиковидные требования не касаются и транзитных пассажиров, им только нужно соблюдать правила въезда конечного пункта назначения.