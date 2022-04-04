"В этому году для участников проекта "Активное долголетие" увеличится количество экскурсионных программ. Для них подготовлено около 300 дополнительных экскурсионных поездок, которые охватят более 12 тысяч человек. Экскурсии пройдут по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям нашего региона", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной в понедельник.

Министерство отмечает, что на 2022 год запланировано 12 новых маршрутов, всего их будет 22.

В проекте "Активное долголетие" участвует более 135 тыс. жителей Московской области. Принять участие в нем могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет.