«С понедельника, 4 апреля 2022 года, в ограниченном режиме возобновляется прием граждан в визовых центрах VFS в Москве, Петербурге, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В указанных восьми визовых центрах можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также официальных визитов», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что туристические визы пока выдаваться не будут.

«По техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов на данном этапе прием заявлений на получение виз для туристических поездок возобновлен не будет. Посольство рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — заявляют в дипмиссии.

Россиянам для въезда в Норвегию не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.