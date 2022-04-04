"Сервис объединяет все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки, утвержденные в рамках антикризисного плана по стабилизации экономической ситуации", — привели слова Ефимова в понедельник в пресс-службе профильного комплекса столичного правительства.

Вице-мэр пояснил, что среди указанных мер: отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления.

Для автоматического подбора мер поддержки необходимо выбрать сферу деятельности предприятия, его размер и организационную форму.

"На сайте центра предприниматели также могут заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки для их отрасли", — добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Центр поддержки экономики города Москвы создали весной 2020 года в период пандемии COVID-19 для взаимодействия между бизнесом и властью. Воспользоваться сервисом можно на сайте helpmoscoweconomy.ru.